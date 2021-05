Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Zwei parallele Einsätze für die Freiwillige Feuerwehr Stockach

Am 10.05.2021 um 14:47Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Stockach Abteilung Kernstadt und Wahlwies zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage im Industriegebiet Hard alarmiert. Kurz nach Ankunft am Einsatzort wurde um 14:57 Uhr die Abteilungen Kernstadt und Winterspüren zur technischen Hilfeleistungseinsatz in den Bereich der Linzgaustraße / L194 nach Winterspüren alarmiert. Gemeldet war ein umgestürzter Traktor in einer Wiese. Wobei es noch unklar war, ob sich nach dem Überschlag noch Personen im Fahrzeug befanden. Die im Gerätehaus in Stockach verbliebenen Einsatzkräfte besetzten den Rüstwagen und einen Mannschaftstransportwagen und fuhren gemeinsam mit der Abteilung Winterspüren den weiteren Einsatzort an. Zur Unterstützung fuhr der Einsatzleitwagen direkt vom ersten zum zweiten Einsatz. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte in Winterspüren stellte sich heraus, dass die betroffene Person den Traktor allein verlassen konnte. Die Abteilung Winterspüren sicherte das Aufstellen des Traktors und nahm auslaufende Betriebsstoffe auf. Die Abteilung Winterspüren war mit einem Fahrzeug und 10 Feuerwehrangehörigen, die Abteilung Stadt mit drei Fahrzeugen und 11 Feuerwehrangehörigen vor Ort. Neben der Feuerwehr war auch der Rettungsdienst und die Polizei vor Ort. Bei der Brandmeldeanlage im Industriegebiet konnte in der Zwischenzeit ebenfalls Entwarnung gegeben werden, da kein schädigendes Ereignis festgestellt werden konnte. Hier war die Abteilung Wahlwies mit einem Fahrzeug und acht Einsatzkräften vor Ort. Die Abteilung Kernstadt war mit sechs Fahrzeugen und 18 Kräften vor Ort.

