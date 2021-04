Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Containerbrand bei einem Galvanikbetrieb

Stockach (ots)

Am 16.04.2021 wurde um 19:24 Uhr eine Kleineinsatzgruppe der Feuerwehr Stockach zu einem Containerbrand alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte es aus einem Container auf dem Gelände eines Galvanikbetriebes im Industriegebiet Hardt.

Noch vor Beginn der Löscharbeiten wurde ein Schieber auf dem Betriebsgelände geschlossen, welcher das abfließende Wasser auf dem Hof vor dem Eindringen in das Abwassersystem hindert und in einen extra dafür vorgesehenen Auffangbehälter leitet.

Ein Atemschutztrupp schlug mit einem C-Rohr die Flammen in dem Container sowie auf unmittelbar davor brennenden Säcken nieder. Hierbei wurde besonders wassersparend vorgegangen, um eine unnötige Kontamination des Löschwassers zu verhindern. Um die erneut aufkommenden Flammen und die Glutnester in dem Container zu bekämpfen wurde der Container anschließend mit Schaum geflutet. Das abfließende kontaminierte Löschwasser floss in den unterirdischen Auffangbehälter.

Nachdem das Feuer gelöscht war wurden sämtliche von der Feuerwehr verwendeten Materialen abgespült und gereinigt. Der Atemschutztrupp bekam noch vor Ort frische Einsatzkleidung, so dass die in Säcken verpackte kontaminierte Einsatzkleidung später fachgerecht gereinigt werden konnte.

Die Feuerwehr war mit neun Einsatzkräften vor Ort und nach ca. 2,5 Stunden konnte der Einsatz beendet werden.

Neben der Feuerwehr waren die Polizei sowie der Betreiber vor Ort.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Stockach, übermittelt durch news aktuell