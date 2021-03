Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Unterstützung der Feuerwehr Hohenfels bei Brand eines Schopfes

Hohenfels (ots)

Am 30.03.2021 wurde die Freiwillige Feuerwehr Stockach Abteilung Kernstadt um 8:51 Uhr zur Unterstützung der Feuerwehr Hohenfels mit Atemschutzgeräteträgern zu einem Brand nachgefordert. Dort kam es am Morgen zu einer Brandentwicklung in einem Schopf / Garage. Die Feuerwehr Hohenfels begann nach ihrem Eintreffen sofort mit mehreren Trupps unter Atemschutz mit den ersten Löschmaßnahmen. Um den Schutz der bereits eingesetzten Trupps der Feuerwehr Hohenfels Sicherzustellen, wurden die Feuerwehr Stockach zur Unterstützung mit weiteren Atemschutztrupps angefordert. Die Feuerwehr Stockach fuhr mit einem Löschfahrzeug und weiteren Kräften die Einsatzstelle in Hohenfels an. Weitere Einsatzkräfte blieben in Stockach im Feuerwehrhaus in Bereitstellung. Da im weiteren Einsatzverlauf zusätzliche Kräfte benötigt wurden fuhren auch der Gerätewagen Logistik, sowie ein Mannschaftstransportfahrzeug der Feuerwehr Stockach zur Unterstützung nach Hohenfels.

Das Feuer hatte sich bereits großflächig in die Dachkonstruktion vorgearbeitet und diese musste im Laufe des weiteren Einsatzes zusätzlich geöffnet werden.

Die Feuerwehr Stockach unterstütze die Kameraden aus Hohenfels bei der Brandbekämpfung und den weiteren Nachlöscharbeiten. Gegen 10 Uhr konnte die restliche Bereitschaft im Feuerwehrhaus Stockach entlassen werden.

Die Feuerwehr Stockach war mit insgesamt 3 Fahrzeugen im Einsatz. Zusätzlich war der Stellv. Kreisbrandmeister sowie die Feuerwehr Hohenfels im Einsatz

