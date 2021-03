Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Ausgelöster Hausrauchmelder und ausgelöste Brandmeldeanlage

Zwei Einsätze für die Feuerwehr Stockach in KW 11

Stockach (ots)

Am 15.03.2021 wurde die Freiwillige Feuerwehr Stockach Abteilung Kernstadt um 12:37 Uhr zu einem ausgelösten Haushaltsrauchmelder alarmiert. Vor Ort wurde die Türe mit Türöffnungswerkzeug geöffnet und die Lage in der Wohnung erkundet. Dabei konnte kein schädigendes Ereignis festgestellt werden. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 21 Feuerwehrangehörigen vor Ort.

Am 21.03.2021 hatte um 12:49 Uhr eine Brandmeldeanlage in einer Seniorenwohnanlage in Stockach ausgelöst. Die Feuerwehr war hier mit drei Fahrzeugen und 16 Feuerwehrangehörigen vor Ort. Am Einsatzort konnte kein schädigendes Ereignis festgestellt werden. Die Brandmeldeanlage hatte aufgrund von Wasserdampf ausgelöst. Die Feuerwehr stellte die Brandmeldeanlage wieder zurück und konnte nach 0,5 Stunden ihren Einsatz beenden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Stockach, übermittelt durch news aktuell