Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Indienststellung HLF 20 Feuerwehr Stockach Abt. Kernstadt

Stockach

Die Feuerwehr Stockach stellte am 15.03.2021 ihr neues Hilfeleistungslöschfahrzeug in Dienst. Hierfür wurde reichlich geübt und eingewiesen. In der ersten Woche trainierte ein kleines Team von Ausbildern alle Maschinisten der Abteilung Kernstadt auf die richtige Bedienung des neuen Fahrzeuges.

In den darauffolgenden zwei Wochen wurde die komplette Mannschaft der Abteilung auf das Fahrzeug eingewiesen, alle Ausrüstungsgegenstände wurden geprüft und in Betrieb genommen, so dass im Realeinsatz alles einwandfrei funktioniert. Hierfür waren immer zwei Ausbilder abwechselnd vor Ort um Fragen zu beantworten und die Ausrüstung zu erklären.

Aufgrund der Pandemielage war dies für das Team der Ausbilder kein leichtes Unterfangen. Um die Corona-Verordnung einzuhalten, wurden für die Maschinisten 3-er Teams gebildet und im Bereich der Mannschaft mit maximal 10 Personen (9 FW-Angehörige und ein Ausbilder) eingewiesen und geübt. Da alle aus der Abteilung vorbildlich zusammengearbeitet haben, konnte das Fahrzeug nach nur drei Wochen ab der Abholung im Werk in den Einsatzdienst genommen werden.

Das HLF ersetzt unser LF 8/6, dieses wird zukünftig der Abteilung Winterspüren zur Verfügung stehen. Nachdem es auf die einsatztaktischen Bedürfnisse der Abteilung Winterspüren umgerüstet wurde beginnt auch dort die Einweisungsphase. Das in die Jahre gekommene TLF 16/25 wird nun, nach 34 Jahren Einsatzdienst, außer Dienst gestellt.

