Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Kleineinsatz Technische Hilfeleistung

Bild-Infos

Download

Stockach-Hoppetenzell (ots)

Die Kleineinsatzgruppe der Abteilung Hoppetenzell / Feuerwehr Stockach wurden am 06.03.2021 um 11:40 Uhr zu einem Technischen Hilfeleistungseinsatz in die Wassergasse nach Hoppetenzell alarmiert. In einem Keller und Treppenraum standen ca. 50 cm hoch Wasser. Das Wasser wurde mit Hilfe einer Tauchpumpe aus dem Keller, sowie dem davor liegenden Treppenzugang abgepumpt. Desweitern wurde Wasser aus einem Abwassersammelschacht auf dem Grundstück ebenfalls mit Hilfe der Tauchpumpe entfernt. Außerdem wurde die Wasserzuleitung zum Gebäude kontrolliert. Hier konnte keine Auffälligkeit festgestellt werden. Ursache könnte vermutlich eine verstopfte Verbindung des Abwassersammelschachtes zum Straßenkanal gewesen sein. Im Einsatz waren die Abteilung Hoppetenzell mit 2 Fahrzeugen und 10 Feuerwehrangehörigen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Stockach, übermittelt durch news aktuell