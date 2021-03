Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Brandmeldeanlage in einer Gemeinschaftsunterkunft

Stockach (ots)

Am 05.03.2021 wurde die Freiwillige Feuerwehr Stockach Abteilung Kernstadt um 17:16 Uhr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einer Gemeinschaftsunterkunft alarmiert. Vor Ort konnte in der Gemeinschaftsunterkunft kein schädigendes Ereignis festgestellt werden. Die Brandmeldeanlage hatte aufgrund von angebranntem Essen auf einem Herd ausgelöst. Die Feuerwehr belüftete den Raum und setzte die Brandmeldeanlage wieder zurück. Vor Ort waren 23 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen.

