FW Stockach: Personenrettung

Wahlwies (ots)

Am 25.02.2021 wurden die Abteilungen Wahlwies und Kernstadt der Feuerwehr Stockach um 09:20 Uhr zu einer Personenrettung nach Wahlwies alarmiert.

Da es sich beim Einsatzobjekt um ein so genanntes CA-Lager handelte, in dem Obst gekühlt und unter Ausschluss von Sauerstoff gelagert wird, wurde die Person sofort unter schwerem Atemschutz aus dem Gefahrenbereich gebracht und dem Rettungsdienst übergeben. Leider waren jedoch alle Bemühungen der Einsatzkräfte erfolglos und die Person verstarb an der Einsatzstelle.

Von der Feuerwehr wurden noch die Räumlichkeiten belüftet und Messungen zum Sauerstoffgehalt der Umgebungsatmosphäre durchgeführt.

Die Feuerwehr Stockach Abt. Wahlwies und Kernstadt waren mit insgesamt 6 Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften im Einsatz. 9 Einsatzkräfte blieben auf Bereitstellung. Die Einsatzdauer betrug ca. 2 Stunden. Ebenfalls im Einsatz waren der Rettungsdienst, die Polizei und die Notfallseelsorge.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Stockach, übermittelt durch news aktuell