FW Stockach: Weihnachtsgrüße der Feuerwehr Stockach

Das Jahr 2020 brachte auch für die Feuerwehr Stockach viele neue Herausforderungen.

Seit Anfang des Jahres sind gemeinsame Treffen, der Proben-/Ausbildungsbetrieb sowie Fortbildungen nur noch in Kleingruppen oder überhaupt nicht mehr möglich. So müssen z.B. einige Jugendliche, welche normalerweise mit vollendetem 17. Lebensjahr und abgeschlossener Grundausbildung in den aktiven Dienst wechseln würden, wegen Corona weiterhin auf Ihre Ausbildung im nächsten Jahr hoffen. Auch alle laufenden Ausbildungen und der normale Probenbetrieb finden aktuell nicht statt.

Die Feuerwehrproben waren für viele bisher immer fest im Terminkalender eingeplant - die aktuelle Situation lässt dies leider nicht zu. Denn auch für die Feuerwehr Stockach ist nicht absehbar, wann es Proben und Zusammenkünfte, wie in den letzten Jahren, wieder geben wird.

Normalerweise gehörte auch der Jahresabschluss der Feuerwehr Stockach zwischen Weihnachten und Silvester, für viele zum Abschluss und Neubeginn eines weiteren Jahres. Auch diese Feier wird es 2020 nicht geben können.

Um trotzdem allen Aktiven für Ihren Dienst in der Stadt Stockach zu danken und eine schöne Weihnachtszeit zu wünschen, wurde kurzerhand eine kleine Weihnachtsaktion ins Leben gerufen.

Für alle Kameradinnen und Kameraden wurde ein kleines Dankeschön zusammengestellt. Unter der Leitung von Abteilungskommandant Oliver Braunstein organisierte der Abteilungsausschuss für jeden Feuerwehrmann und jede Feuerwehrfrau eine kleine Weihnachtstüte mit Naschereien sowie nützlichen Dingen. Unter anderem beinhaltet die Weihnachtstüte Stockacher Einkaufsgutscheine, da besonders in dieser Zeit die ortsansässigen Unternehmen und Einzelhändler unterstützt werden sollen.

Die Geschenktüten wurden mit freundlicher Unterstützung der Firma MEGA-Stockach zusammengestellt. Die Geschäftsführerin Frau Geiger wünscht allen Kameradinnen und Kameraden ein schönes Weihnachtsfest. Ihr war es ein besonderes Anliegen, die Feuerwehr Stockach bei diesem Vorhaben zu unterstützen. Vielen lieben Dank dafür. Die Geschenktüten wurden von einigen fleißigen Helfern des Abteilungsausschusses an alle Feuerwehrleute der Abteilung Stadt verteilt.

Das Presseteam der Feuerwehr Stockach wünscht auf diesem Wege allen Feuerwehrleuten ebenfalls frohe Weihnachten und einen guten, hoffentlich einsatzfreien Start in das neue Jahr.

Die Feuerwehr Stockach wird natürlich weiterhin zwischen den Feiertagen für die Stadt Stockach sowie ihre Bürgerinnen und Bürger jederzeit einsatzbereit sein.

