Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Brandmeldeanlage

StockachStockach (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Stockach Abteilung Stadt wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um 02:00 Uhr alarmiert. In einem Senioren- und Pflegeheim in Stockach hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst.

Vor Ort wurde festgestellt, dass im Küchenbereich sowie im Hausgang zwei Rauchmelder ausgelöst hatten. Durch das Erkunden der Feuerwehr wurde festgestellt, dass es beim zu heißen Spülen von Kunststoffbechern zu einer Rauchentwicklung gekommen ist. Durch das Personal wurde der Bereich quergelüftet, so dass kein Eingreifen der Feuerwehr notwendig war.

Der Einsatz dauerte für die Feuerwehr eine halbe Stunde, hierbei waren 10 Personen mit drei Fahrzeugen vor Ort.

