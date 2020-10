Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Grundausbildung unter Corona-Bedingungen erfolgreich abgeschlossen

Stockach (ots)

Am 24. Oktober ging für zwölf Feuerwehrangehörige der Grundausbildungslehrgang erfolgreich zu Ende. Die Teilnehmer kamen aus den Feuerwehrabteilungen Espasingen, Kernstadt, Mahlspüren im Hegau, Raithaslach, Wahlwies, Ludwigshafen, Mainwangen und Zoznegg.

Auch für das Ausbilderteam war der Lehrgang unter Corona-Bedingungen organisatorisch eine echte Herausforderung. Am 04.03.2020 war Lehrgangsbeginn, aber bereits am 11.03. musste der Lehrgang wegen Corona wieder eingestellt werden. Anfang Juni wurden die Teilnehmer in zwei Gruppen eingeteilt, um an neun Web-Seminaren der Landesfeuerwehrschule teilnehmen zu können. Diese endeten am 30.07. Am 23.09. ging die Ausbildung dann im kleineren Rahmen weiter, bis der Lehrgang am 24.10. mit der Abschlussprüfung für alle Teilnehmer erfolgreich abgeschlossen werden konnte.

Der Sprechfunkerlehrgang war dieses Jahr nicht in den Lehrgang integriert, dieser wird nachgeholt, sobald es die Regelungen zur Corona-Pandemie zulassen.

Dieser Lehrgang wird wohl als die bisher längste bei der Feuerwehr Stockach durchgeführte Grundausbildung in die Geschichtsbücher eingehen.

Herzlichen Glückwunsch an die frischgebackenen Feuerwehrleute und allzeit gesunde Heimkehr von den Einsätzen!

