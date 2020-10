Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Fahrzeugbrand A98

Am 03.10.2020 wurde die Feuerwehr Stockach mit den Abteilungen Kernstadt und Espasingen um 20.20 Uhr zu einem Fahrzeugbrand auf die A98 Fahrtrichtung Singen alarmiert.

Kurz vor dem Kreuz Hegau war am Abend ein PKW in Brand geraten. Beim Eintreffen der ersten Fahrzeuge an der Einsatzstelle befand sich das Fahrzeug bereits im Vollbrand. Die betroffenen Personen konnten das Fahrzeug ohne Verletzungen verlassen. Sofort wurde die Brandbekämpfung mit einem Trupp unter Atemschutz eingeleitet.

Das Feuer konnte zügig gelöscht werden und das Fahrzeug wurde im Anschluss mithilfe der Wärmebildkamera kontrolliert.

Die Feuerwehr war mit 6 Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften im Einsatz. Weitere 11 Einsatzkräfte waren in den Gerätehäusern in Bereitschaft.

