FW Stockach: Verschiedene Einsätze für die Feuerwehr Stockach

Stockach (ots)

Die Feuerwehr Stockach Abteilung Stadt hatte am 08. und 09. April insgesamt drei Einsätze.

Am 08.04.2020 wurde eine Kleingruppe um 01:31 Uhr zu einer Türnotöffnung in Stockach gerufen.

Am selben Tag wurde um 18:49 Uhr eine Zugschleife zu einem Balkonbrand gerufen. Vor Ort hatte der Bewohner bereits das Feuer auf dem Balkon gelöscht. Mittels Drehleiter wurde der Brandschutt auf den Boden gebracht und komplett abgelöscht. An manchen Stellen auf dem Balkon wurde der Putz entfernt, um zu überprüfen, ob das dahinterliegende Dämmmaterial brennt. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 17 Personen vor Ort. Weitere 6 Feuerwehrleute waren im Gerätehaus in Bereitschaft.

Am 09.04.2020 wurde die Freiwillige Feuerwehr zu einer festsitzenden Katze gerufen. Eine Katze klemmte hinter einem Gitter auf einem Dach fest. Mithilfe der Drehleiter konnte die Katze aus ihrer Zwangslage befreit und sicher zu Boden gebracht werden.

