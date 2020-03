Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Gemeldeter Gebäudebrand

Wahlwies (ots)

Am 28.03.2020 wurde die Feuerwehr Stockach um 20:08 Uhr mit dem Abteilungen Espasingen, Kernstadt und Wahlwies zu einem gemeldeten Gebäudebrand in die Espasinger Straße nach Wahlwies alarmiert.

Vor Ort konnte lediglich ein kontrolliertes Reisigfeuer festgestellt werden. Ein Einsatz der Feuerwehr war somit nicht erforderlich, nach gut einer halben Stunde rückten die Kräfte wieder ein.

Aufgrund der derzeitigen Corona-Lage fuhren die Feuerwehrfahrzeuge mit reduzierter Besatzung an. Weitere Kräfte blieben in den Gerätehäusern in Bereitstellung.

Im Einsatz war die Feuerwehr Stockach mit insgesamt 7 Fahrzeugen und 35 Feuerwehrangehörigen. Weitere 32 Kräfte verblieben in Bereitstellung. Die Polizei brach die Einsatzfahrt nach der ersten Rückmeldung ab.

