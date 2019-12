Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Ausgelöste Brandmeldeanlage bei einem Industriebetrieb

Interkommunales Gewerbegebiet Blumhof Stockach (ots)

Am 20.12.2019 löste um 21:52 Uhr die Brandmeldeanlage eines Industriebetriebes im Interkommunalen Gewerbegebiet Blumhof Stockach aus.

Die Freiwilligen Feuerwehren Bodman-Ludwigshafen und Stockach Abteilung Stadt wurden gemeinsam alarmiert. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass mehrere Rauchmelder einer Linie in einem Heizraum ausgelöst hatten. Bei der näheren Erkundung ergab sich, dass in dem Heizraum eine Schlauchleitung einen Defekt hatte. Dadurch entstand in dem Raum Wasserdampf, weshalb die Rauchmelder angeschlagen hatten.

Die Feuerwehr informierte den Betreiber und belüftete den Heizungsraum. Anschließend konnte die Brandmeldeanlage wieder in den Ursprungszustand zurückgestellt werden, damit diese im Falle eines Brandes auslöst.

Die Feuerwehr Stockach war mit drei und die Feuerwehr Bodman-Ludwigshafen war mit einem Fahrzeug vor Ort.

