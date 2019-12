Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Nikolausgeschenk für die Feuerwehr Stockach

Spendenübergabe des BGV

Stockach-Hoppetenzell (ots)

Beim Leistungswettkampf 2017 am Kreisfeuerwehrtag in Mühlingen hat die alte Tragkraftspritze der Abteilung Hoppetenzell extrem stark gequalmt und dadurch Einsatzkräfte und Zuschauer gleichermaßen belästigt. Dazu kam die Angst, dass die Pumpe nicht mehr lange durchhalten würde. Da im Haushalt 2017 keine Mittel für eine Ersatzbeschaffung vorgesehen waren, stellte die Abteilung Hoppetenzell kurzentschlossen beim Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband (BGV) einen Antrag auf Förderung.

Der BGV erhält viele solcher Anträge, hat aber nur begrenzte finanzielle Mittel zur Verfügung. So ist die Warteliste der Antragsteller relativ lang.

2019 war es dann endlich soweit: Wir bekamen einen positiven Bescheid aus Karlsruhe. Allerdings wurde das alte Fahrzeug der Abt. Hoppetenzell exakt in diesen Wochen durch ein neues Mittleres Löschfahrzeug (MLF) ersetzt, so dass sich das Thema mit der qualmenden Pumpe erledigt hatte. Erfreulicherweise bot der BGV an, statt der Tragkraftspritze etwas anderes sinnvolles zu beschaffen.

Nach kurzer Beratung entschied sich die Feuerwehr für zwei Tauchpumpen in besonders robuster Ausführung und einen Wasser- bzw. Schlammsauger mit Zubehör im Wert von 10.000 Euro.

Tauchpumpen gehören zwar zur Standardausstattung eines MLF, aber diese hier können extremes Schmutzwasser bis hin zu Schlamm und Kieselsteinen befördern. Gleiches gilt für den Schlammsauger. Beides ergänzt die Standardausstattung des neuen Hoppetenzeller MLF perfekt. Die zweite Tauchpumpe reicht die Abteilung Hoppetenzell freundlicherweise an eine andere Abteilung weiter, die diese Pumpe ebenso gut gebrauchen kann.

Am Nikolausabend 2019 konnten Vertreter des BGV die Spende dann an die Feuerwehr Stockach übergeben. Die Stadt und die Feuerwehr Stockach bedanken sich beim BGV ganz herzlich für diese tolle Spende!

Hintergrund zum BGV: Der Badische Gemeinde-Versicherungs-Verband (BGV) ist Partner der Städte und Gemeinden in Baden. Als solcher sorgt er für die Sicherheit der badischen Kommunen und deren Bürger. Mitglieder des BGV sind die Städte, Gemeinden und Landkreise, die von ihnen gebildeten Zweckverbände und Gemeindeverwaltungsverbände sowie die zugehörigen Eigenbetriebe. Auch die Feuerwehren und deren Mitglieder sind über den BGV versichert. Der BGV hat ein starkes Interesse daran, dass die Feuerwehren gut ausgestattet sind und sicher arbeiten können. Weitere Infos des BGV zum Thema Spenden an die Feuerwehren gibt es unter https://www.bgv.de/spende-feuerwehr

