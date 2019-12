Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Truppmann- und Truppführerausbildung bei der Feuerwehr Stockach

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Stockach (ots)

Im Zeitraum von Ende September bis Ende November fanden bei der Feuerwehr Stockach parallel ein Truppmannlehrgang mit integriertem Sprechfunkerlehrgang sowie ein Truppführerlehrgang statt.

15 Feuerwehrangehörige aus Eigeltingen, Hohenfels und Stockach nahmen an der Truppmannausbildung mit integriertem Sprechfunkerlehrgang teil. Dieser Lehrgang ist die Voraussetzung, um im Einsatzdienst der Feuerwehren mitwirken zu können. Hier werden die Grundlagen des Feuerwehrdienstes, angefangen von Rechtsgrundlagen, Erster Hilfe und Grundlagen von Brennen und Löschen bis zur Fahrzeugkunde und dem praktischen Kennenlernen der Feuerwehrgeräte für den Lösch- und Hilfeleistungseinsatz erlernt. Außerdem wird der Umgang mit Funkgeräten und die Teilnahme am Sprechfunkverkehr erlernt und geübt. Am Ende des Lehrgangs muss ein Leistungsnachweis erbracht werden. Danach können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann nach Erreichen des 18. Lebensjahrs an Einsätzen teilnehmen.

13 Feuerwehrleute aus den Feuerwehren Mühlingen, Bodman-Ludwigshafen und Stockach absolvierten den Truppführer-Lehrgang. Auf dem Stundenplan standen theoretische Inhalte wie Gefahrstoffe, Rechtsgrundlagen und das Verhalten bei Gefahren, aber auch praktische Themen wie Fahrzeugkunde, richtiges Vorgehen beim Löschangriff und bei der technischen Hilfeleistung. Um an dem Lehrgang teilnehmen zu können müssen die Feuerwehrleute die Truppmannlehrgang, einen Sprechfunkerlehrgang sowie den Lehrgang für Atemschutzgeräteträger erfolgreich absolviert haben und eine zweijährige praktische Ausbildung und Einsatzdienste in ihren jeweiligen Feuerwehrabteilungen durchlaufen haben. Ziel dieser ersten Führungsausbildung bei der Freiwilligen Feuerwehr ist es, neben der Vertiefung der fachlichen Kenntnisse auch die Verantwortung im Einsatz für 1-2 Truppmänner übernehmen zu können. Der Lehrgang ist die Voraussetzung für alle weiteren Führungslehrgänge der Feuerwehr.

Allen Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmern herzlichen Glückwunsch zum bestandenen Lehrgang und weiterhin viel Spaß und Freude am Feuerwehrdienst!

Rückfragen bitte an:



Freiwillige Feuerwehr Stockach

Tobias Bertsche

Telefon: 07771-802-616

E-Mail: presse@feuerwehr-stockach.de

www.feuerwehr-stockach.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Stockach, übermittelt durch news aktuell