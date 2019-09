Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Hohes Einsatzaufkommen für die Freiwillige Feuerwehr Stockach

Stockach (ots)

Der 04.09.2019 war für die Freiwillige Feuerwehr Stockach Abteilung Stadt ein sehr Einsatzreicher Tag. Es wurden mehrere Einsätze innerhalb einer kurzen Zeit abgearbeitet. Bereits um 01.02 Uhr in der Nacht wurde eine Gruppe zur Türnotöffnung alarmiert. Um 13.05 Uhr wurde eine Kleineinsatzgruppe mit der Drehleiter sowie die Führungsgruppe zur Unterstützung bei einem Dachstuhlbrand in Orsingen-Nenzingen alarmiert. Noch während dieser Einsatz abgearbeitet wurde, löste in dem interkommunalen Gewerbegebiet Blumhof eine Brandmeldeanlage aus. So wurde die Abteilung Stadt der Feuerwehr Stockach, sowie die Freiwillige Feuerwehr Bodman-Ludwigshafen um 13.50 Uhr zu dieser Einsatzstelle alarmiert. Vor Ort wurde festgestellt, dass diese aufgrund von Kondensationsnebel ausgelöst hatte. Somit war kein eingreifen der Feuerwehren von Nöten. Um 14.23 Uhr wurde erneut die Feuerwehr Stockach zu einem privaten Rauchmelder alarmiert. Hier hatten Nachbarn den seit länger ertönenden Hausrauchmelder der Leitstelle gemeldet, welche die Feuerwehr alarmierte. Vor Ort konnte kein schädigendes Ereignis festgestellt werden.

