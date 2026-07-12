Feuerwehr Grevenbroich

FW Grevenbroich: Schnelles Eingreifen der Grevenbroicher Feuerwehr bei Kellerbrand verhindert großen Schaden

Wäschetrockner in Brand geraten

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Grevenbroich (ots)

Gegen 10:35 Uhr am Sonntagvormittag (12.7.) alarmierte die Kreisleitstelle Rhein-Kreis Neuss mehrere Einheiten der Grevenbroicher Feuerwehr in den Ortsteil Frimmersdorf. Anrufer hatten dort einen Kellerbrand mit starker Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus an der Frankenstraße gemeldet.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte der ortszuständigen Löscheinheit Frimmersdorf/Neurath der Freiwilligen Feuerwehr Grevenbroich am Einsatzort bestätigte sich das Schadensbild. Alle anwesenden Bewohner hatten das Gebäude zum Glück bereits verlassen, sodass die Retter direkt mit der Brandbekämpfung im Keller beginnen konnten.

Als Brandherd entpuppte sich ein Wäschetrockner in einem Kellerraum. Durch das rasche Vorgehen konnten die Wehrleute sowohl eine Ausbreitung der Flammen in weitere Räume als auch eine schwerwiegende Verrauchung des restlichen Gebäudes verhindern.

Dadurch blieben nicht nur die Wohnungen im Haus rauchfrei und bewohnbar. Auch eine zunächst vermisste Katze konnten die Retter bei der Kontrolle des Gebäudes wohlbehalten in einer von Rauch unbelasteten Wohnung auffinden.

Nachlösch- und Lüftungsarbeiten führten die Ehrenamtler der Einheiten Neurath/Frimmersdorf sowie Gustorf/Gindorf durch. Die ebenfalls alarmierten Kräfte der hauptamtlichen Wache der Feuerwehr Grevenbroich konnten bereits nach kurzer Zeit wieder einrücken. Gegen 12 Uhr war der Einsatz nach mehrfacher Kontrolle des Brandherdes und der umfassenden Belüftung des Hauses auch für die letzten Einsatzkräfte beendet.

Ein besonders herzlicher Dank geht an die freundlichen Nachbarn, die die Einsatzkräfte freundlicherweise mit Getränken versorgt haben. Aussagen zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr nicht machen.

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