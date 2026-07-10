Feuerwehr Grevenbroich

FW Grevenbroich: Ein Verletzter bei Dachstuhlbrand in Grevenbroich

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Grevenbroich (ots)

Grevenbroich - Gegen 23:50 Uhr am Donnerstagabend wurde die Feuerwehr Grevenbroich zur Bahnstraße in der Grevenbroicher Stadtmitte alarmiert. Dort sollte Rauch aus einem Dachstuhl aufsteigen.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte sahen die Einsatzkräfte einen Mann wieder in das brennende Haus laufen. Daraufhin leiteten sie umgehend eine Menschenrettung ein. Der Mann konnte schnell gefunden und an den Rettungsdienst übergeben werden. Er wurde verletzt in ein Krankenhaus transportiert. Außerdem konnten zwei Katzen gerettet werden.

Parallel zur Menschenrettung bereiteten weitere Trupps die Brandbekämpfung vor. Während dieser Maßnahmen kam es im vorderen Bereich des Dachstuhls zu einem Flammendurchschlag. Über zwei Drehleitern sowie ein weiteres Strahlrohr im Außenbereich löschten die Einsatzkräfte den Brand bis in die Morgenstunden. Im hinteren Bereich des Dachstuhls war eine Photovoltaikanlage installiert.

Gegen 3:00 Uhr war das Feuer weitgehend gelöscht. Die Nachlöscharbeiten sowie die anschließende Brandwache dauerten bis 10:30 Uhr am Freitagvormittag noch an. Da das Gebäude nicht mehr betreten werden konnte, beschränkten sich die Löscharbeiten auf den Außenbereich und erfolgten über eine Drehleiter.

Im Einsatz waren rund 80 Einsatzkräfte der Einheiten Stadtmitte, Wevelinghoven, Frimmersdorf/Neurath, Gustorf/Gindorf und Kapellen sowie der hauptamtlichen Wache. Die Einheit Hemmerden besetzte währenddessen die Feuer- und Rettungswache. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Die Sperrung der Bahnstraße ist aufgehoben. Lediglich Teile des Gehwegs vor dem Brandobjekt bleiben abgesperrt.

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