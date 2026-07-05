Feuerwehr Grevenbroich

FW Grevenbroich: Zwei größere Einsätze für die Feuerwehr Grevenbroich am Samstagabend Brand im Außenbereich eines Krankenhauses - Feuer an Halle in Kapellen

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Grevenbroich (ots)

Zu gleich zwei aufeinanderfolgenden Einsätzen rückten am Samstagabend mehrere Einheiten der Feuerwehr Grevenbroich aus. Zunächst wurde gegen 18:40 Uhr ein Feuer an der Fassade einer Halle an der Industriestraße in Kapellen gemeldet. Nach diesem Einsatz brannte es am Grevenbroicher Krankenhaus. Dorthin rückten alle Einheiten der Feuerwehr Grevenbroich aus.

Die sichtbare Rauchentwicklung auf der Anfahrt zum Hallenbrand stellte sich zum Glück als harmloser heraus, als zunächst von den anrückenden Kräften vermutet. Es brannte im Außenbereich der Halle. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Die ehrenamtlichen Kräfte aus Kapellen waren innerhalb kürzester Zeit an der Einsatzstelle, da sie gerade eine Abendveranstaltung vorbereiteten. Die ebenfalls angerückten Kräfte aus Wevelinghoven und der Einheit Hemmerden konnten frühzeitig reduziert werden. Gemeinsam mit der hauptamtlichen Wache kontrollierten die Kräfte aus Kapellen anschließend die Fassade des Objekts. Kräfte der Einheit Stadtmitte besetzten gemeinsam mit der Besatzung der Drehleiter aus Frimmersdorf/Neurath die Feuerwache. Gegen 19:40 Uhr konnte dieser Einsatz beendet werden.

Nur knapp zehn Minuten später schlug die automatische Brandmeldeanlage des Grevenbroicher Krankenhauses Alarm. Parallel dazu meldete sich eine Pflegekraft bei der Leitstelle und berichtete, dass sie Feuer und Rauch aus dem Untergeschoss nahe der Cafeteria sehen würde. Daraufhin wurde Stadtalarm für alle Einheiten der Feuerwehr Grevenbroich ausgelöst.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte drang aus einem Kellerabgang Rauch, der sich entlang der Fassade bis in das vierte Obergeschoss des Krankenhauses ausgebreitet hatte. Die Feuerwehr leitete umgehend die Brandbekämpfung ein. Es brannte eine Sitzbank in einem Kellerabgang. Zeitgleich kontrollierten mehrere Trupps alle Etagen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Etagen blieben frei von Feuer und Rauch. Die Einsatzstelle wurde zur weiteren Ermittlung an die Polizei übergeben.

Im Einsatz waren rund 80 Kräfte der Feuerwehr Grevenbroich aus allen Einheiten. Gegen 21:30 Uhr konnte auch dieser Einsatz beendet werden. Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

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