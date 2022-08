Feuerwehr Grevenbroich

FW Grevenbroich: Verkehrsunfall mit zwei Pkw

Fahrerin im Auto eingeschlossen

(FW Grevenbroich) Ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw im Ortsteil Gustorf/Gindorf an der Kreuzung Mühlenstraße und Provinzstraße, forderte den Einsatz der Grevenbroicher Feuerwehr für gut eine Stunde am Dienstagmittag (16.08). Bei dem Zusammenprall der beiden Fahrzeuge gegen 12:30 Uhr wurde eine Person schwerer verletzt und durch die Deformation des Autos in diesem eingeschlossen. Aufgrund der Unfallmeldung alarmierte die Kreisleitstelle neben der hauptamtlichen Wache drei weitere Löscheinheiten der Ehrenamtler aus Stadtmitte, Gustorf/Gindorf und Frimmersdorf/Neurath.

Die ersteintreffende Kräfte der Einheit Gustorf/Gindorf fanden an der Einsatzstelle eine eingeschlossene durch Ersthelfer betreute Person in ihrem Auto vor. Mit Unterstützung des Rettungsdienstes konnte die Person versorgt und anschließend befreit werden. Zur Rettung nutzten die Einsatzkräfte hydraulisches Rettungsgerät, welches half die deformierte Fahrertür aufzubrechen. Durch die so geschaffte Öffnung konnten die Feuerwehrkräfte die verletzte Fahrerin in Absprache mit dem Notarzt retten. Während der Rettungsarbeiten stellten die Ehrenamtler ebenfalls den Brandschutz bereit um bei einer Brandentstehung schnellstens reagieren zu können. Der zweite Fahrer wurde ebenfalls rettungsdienstlich gesichtet und musste nicht weiter medizinisch versorgt werden. Die verletzte Fahrerin wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Die Provinzstraße musste während der Einsatzmaßnahmen gesperrt werden. Die Einsatzstelle wurde für die Aufräumarbeiten an die Polizei übergeben. Aussagen zur Unfallursache und Schadenshöhe kann die Feuerwehr nicht machen.

