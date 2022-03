Feuerwehr Grevenbroich

FW Grevenbroich: Tiefgaragenbrand in Grevenbroich - Spezial-Löschroboter angefordert

Bild-Infos

Download

Grevenbroich (ots)

(FW Grevenbroich) In Grevenbroich-Wevelinghoven läuft seit 22.30 Uhr ein größerer Feuerwehreinsatz. In einer Tiefgarage am Lerchenweg kam es zu einem Brandereignis. Die Löschmaßnahmen laufen derzeit. Weitere Einsatzkräfte sind auf dem Weg zu Einsatzstelle.

Unter anderem wurde ein spezieller Löschroboter von der Feuerwehr Erkelenz angefordert. Des Weiteren mehrere 1000 Liter Schaummittel. Ein Hochhaus in unmittelbarer Nähe zum Brandobjekt wurde geräumt. Die Personen werden derzeit betreut. Verletzte Personen sind bislang glücklicherweise nicht zu beklagen. Die Feuerwehr Grevenbroich ist derzeit mit mehreren Einheiten im Einsatz.

Die Langwadener Straße sowie der Lerchenweg bleiben bis auf Weiteres voll gesperrt. Eine ausführliche Meldung der Feuerwehr folgt.

Original-Content von: Feuerwehr Grevenbroich, übermittelt durch news aktuell