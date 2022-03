Feuerwehr Grevenbroich

FW Grevenbroich: Drei Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall

PKW gerät in den Gegenverkehr und überschlägt sich, vier Fahrzeuge betroffen, stundenlange Sperrung der L142

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Grevenbroich (ots)

(FW Grevenbroich) Ein schwerer Verkehrsunfall auf der Landstraße 142 zwischen den Grevenbroicher Ortsteilen Wevelinghoven und Langwaden löste am Donnerstagmorgen einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst aus.

Gegen 5:40 Uhr am Donnerstagmorgen (3.3.) war ein Autofahrer bei einem Überholvorgang in Fahrtrichtung Neuss kurz hinter dem Abzweig der Langwadener Straße zunächst mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen und dann mit einem in gleicher Richtung fahrenden Sattelschlepper kollidiert. Der PKW des Unfallverursachers wurde dabei von der Fahrbahn in ein angrenzendes Feld katapultiert, überschlug sich und blieb schließlich auf einem Feldweg liegen. Bei den Kollisionen wurden insgesamt drei Personen verletzt.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr, die zum Unfallzeitpunkt gerade vom Fehlalarm der Brandmeldeanlage eines Supermarktes in der Grevenbroicher Südstadt kurz zuvor in die Wache zurückgekehrt waren, erreichten die Unfallstelle nur wenige Minuten nach der Notfallmeldung. Beim Eintreffen fanden sie sowohl den Unfallfahrer als auch die Insassen der weiteren betroffenen PKW zum Glück nicht lebensgefährlich verletzt vor. Alle Betroffenen hatten ihre Fahrzeuge bereits selbstständig verlassen können, mussten daher nicht durch die Einsatzkräfte aus den Wracks befreit werden und wurden bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes durch Einsatzkräfte der Feuerwehr erstversorgt.

Die drei betroffenen Fahrzeuginsassen wurden durch den Notarzt untersucht und anschließend zur weiteren Behandlung mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Aussagen zum Schweregrad der Verletzungen kann die Feuerwehr ebenso wenig machen wie zur genauen Ursache der Kollision oder der Schadenshöhe.

Während der initialen Rettungsmaßnahmen stellten Feuerwehrkräfte der hauptamtlichen Wache sowie der ehrenamtlichen Löscheinheiten Wevelinghoven und Hülchrath/Münchrath den Brandschutz an der Unfallstelle sicher und leuchteten die ausgedehnte Unfallstelle aus. Gegen 6:45 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Die L 142 blieb für die Aufräumarbeiten und die Unfallaufnahme der Polizei noch bis in den Vormittag voll gesperrt.

Original-Content von: Feuerwehr Grevenbroich, übermittelt durch news aktuell