FW Grevenbroich: Defekte Fahrzeugbatterie verursacht große Qualmwolke / Schnelles Eingreifen der Feuerwehr verhindert Brandausbruch - Stundenlange Abkühlphase

(FW Grevenbroich) Der Notruf aus einem Gewerbebetrieb im Grevenbroicher Industriegebiet Ost löste am Mittwochmittag (2.2.22) gegen 12:45 Uhr einen knapp einstündigen Einsatz der Feuerwehr aus. In einer Werkstatthalle an der Heinrich-Goebel-Straße hatte sich eine Batterie eines Wohnmobils aus bislang ungeklärter Ursache stark erhitzt und begonnen immer stärker zu qualmen. Die wegen der direkten Nachbarschaft zur neuen Feuerwache kurz nach dem Alarm eintreffenden Einsatzkräfte fanden die Werkstatthalle bereits völlig verraucht vor, die Qualmentwicklung nahm weiter stark zu. Alle dort tätigen Personen hatten sich bereits aus dem Gebäude in Sicherheit bringen können, sie wurden nicht verletzt.

Einem Trupp unter Atemschutz gelang es trotz der erschwerten Bedingungen, die schadhafte Batterie noch kurzfristig aus dem Fahrzeug auszubauen und damit zu verhindern, dass diese sich entzündet und ein möglicher Brand zu weiteren Schäden führt. Um die weitere Erhitzung zu stoppen und den Akku zu sichern, legten die Einsatzkräfte das defekte Bauteil in sicherer Entfernung von anderen brandgefährdeten Gegenständen in einem Stahlbehälter außerhalb der Halle ab und fluteten diesen mit Wasser. Dort kann die Batterie nun über mehrere Stunden unter Aufsicht des betroffenen Betriebes abkühlen.

Insgesamt fünf Personen, die zu Beginn der Qualmentwicklung dem Rauch ausgesetzt waren, wurden von Kräften des Rettungsdienstes auf mögliche gesundheitliche Schäden überprüft. Sie mussten aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Knapp eine Stunde nach dem Alarm war der Einsatz gegen 13:40 Uhr beendet.

Eingesetzt waren insgesamt rund 30 Kräfte der Feuerwehr, neben den Teams der hauptamtlichen Wache und der ehrenamtlichen Löscheinheit Stadtmitte, die am Einsatzort waren, stellten Ehrenamtler der Löscheinheit Wevelinghoven vom Standort an der Langwadener Straße aus den Grundschutz fürs Stadtgebiet sicher.

