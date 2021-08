Feuerwehr Grevenbroich

FW Grevenbroich: Gasaustritt in Grevenbroicher Industriebetrieb // Keine Schadstoffbelastung bei Messungen im Stadtgebiet feststellbar - Keine Personen verletzt

Grevenbroich (ots)

(FW Grevenbroich) Aufgrund einer technischen Störung in einer Anlage zur Abgasreinigung eines Industriebetriebes an der Aluminiumstraße in Grevenbroich, trat am Montagmorgen (2.8.) kurz vor 9:00 Uhr kurzzeitig schwefliges Gas aus der Anlage aus. Dabei entstand eine deutlich sichtbare, gelbliche Rauchwolke über dem Firmengelände. Aufgrund der Störungsmeldung rückte auch die Feuerwehr Grevenbroich zur Einsatzstelle aus.

Die wenig später eintreffenden Rettungskräfte konnten die Störung bestätigen. Diese wurde jedoch kurzfristig durch Werksangehörige behoben und auch der Gasaustritt nach kurzer Zeit gestoppt. Da dennoch nicht klar war, ob und in welchem Umfang möglicherweise Gefahrstoffe freigesetzt wurden, veranlasste die Feuerwehr eine Bevölkerungswarnung über die Warn-App NINA für die südöstlichen Grevenbroicher Stadtteile in Richtung Rommerskirchen.

Zur Kontrolle auf eine mögliche Schadstoffbelastung beorderte der Einsatzleiter Fachpersonal mit einem Spezialfahrzeug der Feuerwehr Neuss für Messfahrten zur Einsatzstelle. Nachdem umfangreiche Messungen in den Ortsteilen Südstadt, Allrath, Barrenstein, im Industriegebiet Ost sowie am angrenzenden Rommerskirchener Ortsteil Sinsteden durchweg negativ waren, wurde die NINA-Warnung gegen 12:20 aufgehoben und der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

Personen kamen weder durch den Gasaustritt, noch durch die technische Störung zu Schaden. Eingesetzt waren, neben der zuständigen Werkfeuerwehr, rund 35 Einsatzkräfte der Grevenbroicher Feuerwehr von der hauptamtlichen Wache sowie den ehrenamtlichen Löscheinheiten Stadtmitte, Gustorf/Gindorf, Neurath/Frimmersdorf sowie Wevelinghoven. Aussagen zur Schadensursache oder zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr nicht machen.

