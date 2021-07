Feuerwehr Grevenbroich

FW Grevenbroich: Garagenbrand in Allrath - Feuerwehr verhindert übergreifen des Feuers auf Haus

Grevenbroich (ots)

(Feuerwehr Grevenbroich) Am Freitagmorgen meldeten Anrufer der Kreisleitstelle in Neuss ein brennendes Auto in einer Garage in Grevenbroich Allrath. Gegen 7 Uhr wurden die Einsatzkräfte zur Straße Am Windpark alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen die Flammen bereits aus der Garage. Das Feuer drohte auf das Dach des nebenstehenden Einfamilien-Reihenhauses überzugreifen. Durch den zügigen Löschangriff der Feuerwehr konnte ein Flammenüberschlag auf das Haus verhindert werden. Verletzt wurde niemand.

Entgegen der ersten Meldung brannte im hinteren Bereich der Garage Unrat und Mobiliar. Ein Auto konnte durch Anwohner rechtzeitig aus der Garage gefahren werden. Die Feuerwehr löschte den Brand und bargen zwei Propangasflaschen aus der Garage. Besonders Brisant: Bei der kleineren der beiden Flaschen hatte, aufgrund der thermischen Belastung, bereits das Sicherheitsventil angesprochen. Mit der Drehleiter wurde die Dachfläche des Hauses abgefahren und auf Glutnester kontrolliert. "Im Haus kontrollierte ebenfalls ein Trupp alle Räumlichkeiten. Zudem führten wir Lüftungsmaßnahmen durch, da durch ein gekipptes Fenster Rauch ins Gebäude gedrungen war", erklärt Einsatzleiter Stephan Durst.

Insgesamt wurden in der Frühphase des Einsatzes fünf Häuser in unmittelbarer Nähe der brennenden Garage evakuiert. Der Rettungsdienst musste allerdings bei keiner Person tätig werden. Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz der Feuerwehr beendet werden. Zur Schadenshöhe und Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Rund 25 Einsatzkräften der Einheiten Stadtmitte, Frimmersdorf/Neurath und der hauptamtlichen Wache waren vor Ort. Die Einheit Wevelinghoven stellte während des Einsatzes des Grundschutz auf der Feuerwache sicher.

Original-Content von: Feuerwehr Grevenbroich, übermittelt durch news aktuell