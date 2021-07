Feuerwehr Grevenbroich

FW Grevenbroich: Feuermeldung in Grevenbroicher Hochhaus sorgt für größeren Feuerwehreinsatz

Grevenbroich (ots)

(FW Grevenbroich) Am späten Donnerstagabend kurz nach 22.00 Uhr rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr zu einem gemeldeten Wohnungsbrand in einem Grevenbroicher Hochhaus an der Kurt-Schumacher-Straße im Stadtteil Südstadt aus.

Anrufer hatten der Kreisleitstelle einen Brand im fünften Obergeschoss gemeldet. Brandgeruch sollte deutlich wahrnehmbar sein. Die kurz nach der Alarmierung eingetroffenen Kräfte der hauptamtlichen Wache kontrollierten zügig mit einem Trupp unter schwerem Atemschutz die betroffene Wohnung. Bereits nach kurzer Zeit konnten sie Entwarnung geben. Angebranntes Kochgut konnte als Ursache für den Brandgeruch festgestellt werden. Durch den Kleinbrand kam es zu keiner nennenswerten Rauchentwicklung. Somit beschränkte sich die Arbeit der Feuerwehr auf das Hinaustragen und Ablöschen des angebrannten Kochguts.

Neben den Einsatzkräften der Feuerwehr waren aufgrund der Objektgröße ebenfalls mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes -unter anderem der Leitende Notarzt- auf dem Weg zur Einsatzstelle. Diese konnten den Einsatz jedoch bereits auf der Anfahrt zur Einsatzstelle beenden. Bei dem Einsatz wurden keine Personen verletzt. Aussagen zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr Grevenbroich nicht machen. Für die Feuerwehr waren Einsatzkräfte der hauptamtlichen Wache sowie die Ehrenamtler der Löscheinheiten Stadtmitte, Wevelinghoven und Gustorf/Gindorf im Einsatz.

