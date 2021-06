Feuerwehr Grevenbroich

FW Grevenbroich: Rauchentwicklung nach Automatensprengung Feuerwehr versorgt Bewohner - prüft Bankfiliale in Kapellen

Bild-Infos

Download

Grevenbroich (ots)

(FW Grevenbroich) Nach der Sprengung eines Geldautomaten in einer Bankfiliale an der Schubertstraße im Grevenbroicher Ortsteil Kapellen meldeten Anwohner eine Rauchentwicklung aus dem Gebäude. Da unklar war, ob diese auf einen Brand zurückzuführen war und ob in den über der Filiale befindlichen Wohnungen Personen vom Explosionsgeschehen betroffen waren, entsandte die Leitstelle des Rhein-Kreis Neuss gegen 3:15 Uhr die Feuerwehr zur Einsatzstelle.

Die kurz darauf eintreffenden Kräfte fanden das Erdgeschoss des Gebäudes erheblich beschädigt vor. Trupps der Wehr brachten daraufhin die Bewohner des Hauses in Sicherheit und betreuten sie bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Zudem kontrollierten Feuerwehrleute das Gebäude mit einer Wärmebildkamera sowie mit einem Gasmessgerät. Sie konnten aber weder einen Brand, noch nennenswerte Gaskonzentrationen feststellen.

Während der Erkundung hielt die Feuerwehr einen Löschangriff in Bereitstellung, konnte diesen aber nach kurzer Zeit zurücknehmen. Auch bei der Kontrolle der angrenzenden Wohnhäuser waren keine weiteren Gebäudeschäden oder verletzten Personen festzustellen. Ein von der Feuerwehr angeforderter Statiker nahm das Bankgebäude in Augenschein. Da die Struktur nach seiner Einschätzung intakt war, konnten die Bewohner anschließend in ihre Wohnungen zurückkehren. Abgesehen vom Schreck durch den Knall der Sprengung waren sie augenscheinlich unverletzt geblieben.

Nach rund 90 Minuten übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle an die Polizei, die weitere Ermittlungen aufgenommen hat. Eingesetzt waren rund 30 Kräfte der ehrenamtlichen Löscheinheiten Kapellen und Wevelinghoven sowie von der hauptamtlichen Wache aus Grevenbroich. Aussagen zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr nicht machen.

Original-Content von: Feuerwehr Grevenbroich, übermittelt durch news aktuell