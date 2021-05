Feuerwehr Grevenbroich

FW Grevenbroich: +++ Erstmeldung +++ Zwei verletzte Personen bei Verkehrsunfällen in Grevenbroich

Bild-Infos

Download

Grevenbroich (ots)

(FW Grevenbroich) Bei gleich zwei Verkehrsunfällen musste die Feuerwehr Grevenbroich am Montagnachmittag tätig werden. Auf einer Landstraße bei Neurath prallte ein PKW gegen einen Baum. In Kapellen kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Zug und einem PKW. In beiden Fällen wurde jeweils eine Person verletzt.

Gegen 16 Uhr rückten die Kräfte auf die Landstraße 375 nahe Neurath aus. Auf der Straße zwischen dem Kraftwerk Neurath und der Bundesstraße 59 war ein PKW gegen einen Baum gestoßen. Die ersteintreffenden Kräfte der Einheit Frimmersdorf/Neurath mussten die verletzte Fahrerin per Sofortrettung aus dem Fahrzeug befreien. Die Frau wurde im Rettungswagen versorgt und per Hubschrauber schwerverletzt in eine Klinik geflogen. Die Straße blieb für rund zwei Stunden voll gesperrt.

In Kapellen stieß ein PKW an einem Bahnübergang in der Nähe der Friedrichstraße mit einem Zug zusammen. Der Fahrer des BMW wurde verletzt. Die Fahrgäste im Zug blieben nach erster Einschätzung unverletzt. Die Bahnstrecke und die umliegenden Straßen wurden gesperrt.

Zur Unfallursache und zum Sachschaden kann die Feuerwehr in beiden Fällen keine Angaben machen. Eine ausführlichere Pressemeldung folgt. Mehrere Einheiten der Feuerwehr Grevenbroich und das Drohnenteam der Feuerwehr Jüchen waren im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Grevenbroich, übermittelt durch news aktuell