Feuerwehr Grevenbroich

FW Grevenbroich: Feuerwehr verhindert Brandausbreitung auf Wohnhaus

Gartenhaus, Hecke und Voliere standen in Flammen

Grevenbroich (ots)

(FW Grevenbroich) Bis zu vier Löschtrupps der Grevenbroicher Feuerwehr bekämpften am späten Dienstagabend ein Feuer im Garten eines Hauses an der Deutsch-Ritter-Allee im Ortsteil Neu-Elfgen. Dort waren gegen 23:30 gut 20 Meter einer Hecke sowie ein Gartenhaus und eine Vogel-Voliere in Brand geraten. Der Bewohner des Hauses wurde noch vor Eintreffen der Feuerwehr von Kräften der Polizei aus dem Haus geholt. Er wurde vom Rettungsdienst auf eine Rauchgasvergiftung untersucht, blieb aber unverletzt.

Beim Eintreffen der Feuerwehr standen Hecke und Anbauten bereits in Vollbrand. Um das Wohnhaus zu schützen, schirmten die Einsatzkräfte der Wehr den Bau - parallel zum Löschangriff auf die Brandobjekte - zunächst mit einer Riegelstellung gegen die Flammen und den Funkenflug ab. Durch die zunächst hoch lodernden Flammen verteilte sich anfangs etwas Brandasche in der Umgebung.

"Der massive Löschangriff mit vier Strahlrohren zeigte rasch Wirkung, sodass wir sowohl die Ausbreitung des Brandes aufs Wohnhaus als auch auf weitere Teile der Hecke verhindern konnten", so Einsatzleiter Stephan Durst. Das Gartenhaus sowie die Voliere waren hingegen nicht mehr zu retten. Durch die starke Hitzestrahlung der Flammen wurde zudem Absperrmaterial einer Baustelle an der Deutsch-Ritter-Allee zerstört.

Um eine Ausbreitung des Feuers in die Dachkonstruktion des Hauses zu verhindern, kontrollierten Feuerwehrkräfte den Giebel mithilfe einer Wärmebildkamera. Glücklicherweise blieb dieser unbeschädigt. Nach rund einer Stunde waren die Flammen gelöscht. Gegen 1:00 Uhr morgens konnte die Feuerwehr, eingesetzt waren rund 25 Kräfte der hauptamtlichen Wache sowie der ehrenamtlichen Löscheinheiten aus Stadtmitte sowie Gustorf/Gindorf, abrücken.

Aussagen zur Brandursache sowie zur Höhe des Schadens kann die Feuerwehr nicht machen. Die Polizei ermittelt.

Original-Content von: Feuerwehr Grevenbroich, übermittelt durch news aktuell