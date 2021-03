Feuerwehr Grevenbroich

FW Grevenbroich: Eine Person nach Unfall mit Radlader schwerverletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Grevenbroich (ots)

(FW Grevenbroich) Zu einem Unfall auf einem Gartengrundstück am Pötzplatz wurde die Feuerwehr Grevenbroich am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr alarmiert. Bei Arbeiten mit einem Radlader stürzte dieser aus bislang ungeklärter Ursache auf die Seite. Eine Person verletzte sich dabei schwer und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert werden.

Beim Eintreffen des Hilfeleistungslöschfahrzeugs der hauptamtlichen Wache war der verletzte Mann bereits aus dem umgestürzten Arbeitsgerät befreit worden. Die Feuerwehr unterstützte den Rettungsdienst bei der Behandlung und beim Transport des Verletzten zum Rettungswagen. Im Anschluss an die Erstversorgung durch den Rettungsdienst und einen Notarzt wurde der verletzte Arbeiter in der Nähe der Unfallstelle an einen Rettungshubschrauber übergeben. "Da aus dem Radlader keine Betriebsmittel ausliefen, beschränkten sich die Maßnahmen der Feuerwehr auf die Unterstützung des Rettungsdienstes", schildert Einsatzleiter Thomas Markwart.

Aussagen zur Schadenshöhe oder zur Unfallursache kann die Feuerwehr nicht machen. Im Einsatz waren fünf Einsatzkräfte der hauptamtlichen Wache. Die Einheit Stadtmitte besetzte für die Dauer des zirka 45-minütigen Einsatzes die Feuerwache.

