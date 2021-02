Feuerwehr Grevenbroich

FW Grevenbroich: Feuerwehr löscht LKW auf Landstraße bei Grevenbroich-Gustorf

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Grevenbroich (ots)

(FW Grevenbroich) Ein LKW stand am heutigen Mittwochmorgen auf der Landstraße 116 bei Grevenbroich-Gustorf in Vollbrand. Gegen kurz nach 6 Uhr alarmierte die Leitstelle des Rhein-Kreis Neuss die Kräfte auf die Landstraße. Beim Eintreffen brannte ein Kühlanhänger mit Lebensmitteln. Verletzt wurde niemand.

Der Fahrer hatte das Feuer während der Fahrt bemerkt und den Kühlanhänger geistesgegenwärtig von der Zugmaschine abgekuppelt. Durch den zügigen Einsatz der Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Landstraße musste für die Löschmaßnahmen zwischen den Abfahrten Gindorf und Gustorf voll gesperrt werden.

Auslaufender Diesel aus einem Tank am Auflieger wurde durch die Feuerwehr aufgefangen und mit Bindemittel aufgenommen. "Aufgrund der Löschmaßnahmen konnten wir allerdings nicht verhindern, dass geringe Mengen des Wasser-Diesel-Gemischs ins Erdreich am Seitenstreifen gelangten", schildert Einsatzleiter Detlev Schwerdtner. Die Untere Wasserbehörde wurde hinzugezogen. Diese kümmert sich, um das kontaminierte Erdreich. Zudem prüfen Mitarbeiter von Straßen NRW, ob die Fahrbahn durch das gefrorene Löschwasser Schaden genommen haben könnte und treffen weitere Maßnahmen. Nach Abschluss der Maßnahmen der Feuerwehr blieb die L116 deshalb in beide Richtungen gesperrt.

Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Die Polizei war vor Ort. Von der Freiwilligen Feuerwehr Grevenbroich waren die hauptamtliche Wache und die Einheit Frimmersdorf/Neurath mit 21 Kräften rund zwei Stunden im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Grevenbroich, übermittelt durch news aktuell