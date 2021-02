Feuerwehr Grevenbroich

FW Grevenbroich: Feuerwehr löscht Brand in Lebensmittelbetrieb

Grevenbroich (ots)

(FW Grevenbroich) Ein Brand in der Produktion eines lebensmittelverarbeitenden Betriebes an der Nordstraße löste am Dienstagabend einen rund zweistündigen Feuerwehreinsatz aus. Gegen 19:17 hatte die Leitstelle des Rhein-Kreises Neuss die Feuerwehr alarmiert, nachdem die Brandmeldeanlage aus dem Unternehmen angeschlagen hatte.

Die kurz darauf eintreffenden ersten Kräften der hauptamtlichen Wache konnten das Feuer bestätigen. Im Inneren einer Halle war Flammenschein erkennen. Dort war Fett in einer Produktionsmaschine in Brand geraten. Um für eine möglicherweise umfangreiche Brandbekämpfung gerüstet zu sein, forderte der Einsatzleiter weitere Kräfte an.

Mithilfe der werkseigenen Brandschutztechnik wurde der betroffene Bereich gesichert und das Feuer bekämpft. Mit einem zusätzlichen Löschrohr kühlten Feuerwehrkräfte zudem benachbarte Maschinen, um eine Brandausbreitung zu verhindern. Rund 30 Minuten nach dem Alarm waren die Flammen unter Kontrolle. Anschließend kontrollierte die Feuerwehr die Einsatzstelle mit Messgeräten auf Brand- und Löschgase.

Nach rund zwei Stunden waren alle Flammen gelöscht, der Brandort gesichert und die Einsatzkräfte konnten an die Standorte zurückkehren. Personen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden.

Insgesamt waren rund 30 Kräfte der hauptamtlichen Wache sowie der Löscheinheiten aus Wevelinghoven und Gustorf/Gindorf vor Ort. Die Ehrenamtler der Löscheinheit Stadtmitte stellten den Grundschutz in der Stadt sicher und unterstützten während des Einsatzes den Rettungsdienst bei der Türöffnung bei einem medizinischen Notfall.

Zur Brandursache und zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Aussagen machen.

