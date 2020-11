FW Grevenbroich: Feuerwehr löscht Brand im Auerbauchhaus in Grevenbroich

Feuerwehr Grevenbroich

(FW Grevenbroich) Am frühen Montagmorgen musste die Feuerwehr Grevenbroich zu einem Zimmerbrand an der Stadtparkinsel ausrücken. Reinigungskräfte hatten eine Rauchentwicklung im Gebäude festgestellt. Nach erster Erkundung konnte im ersten Oberschoss des Auerbachhauses ein Feuer in einer Küche festgestellt.

Durch das zügige Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Im Auerbauchhaus ist zurzeit das Corona-Testzentrum der Stadt untergebracht. Durch das Feuer und durch die Löscharbeiten sind Schäden im Gebäude entstanden. Der genaue Umfang wird derzeit noch ermittelt.

Die Feuerwehr war mit mehreren Einheiten vor Ort. Insgesamt waren 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr aus Stadtmitte, Wevelinghoven, Gustorf, Kapellen und der hauptamtlichen Wache mehr als zwei Stunden im Einsatz. Erste Meldungen, dass es sich bei der Brandursache um Brandstiftung handelt, kann die Feuerwehr nicht bestätigen.

