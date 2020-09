Feuerwehr Grevenbroich

FW Grevenbroich: A46: PKW kracht in Leitplanke - Feuerwehr sucht Unfallwagen

Bild-Infos

Download

Grevenbroich (ots)

(FW Grevenbroich) Ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall auf der A46 bei Grevenbroich löste am späten Montagabend einen knapp zweistündigen Einsatz mehrerer Einheiten der Feuerwehr aus. Gegen 22 Uhr meldeten Autofahrer der Leitstelle des Rhein-Kreises Neuss den Unfall eines PKW in Fahrtrichtung Heinsberg rund 1,5 Kilometer vor der Ausfahrt Grevenbroich. Das Fahrzeug habe dabei zunächst die linke, dann die rechte Leitplanke der Fahrbahn touchiert und diese schwer beschädigt. Es sei nicht auszuschließen, dass der PKW von der Fahrbahn abgekommen sei.

Die von der Leitstelle alarmierten Einsatzkräfte, die kurz darauf an der Unfallstelle eintrafen, fanden zwar die Leitplanke völlig zerstört, aber kein Unfallfahrzeug vor. Auch die Absuche des umliegenden Geländes durch Helfer der ehrenamtlichen Löscheinheit Hemmerden blieb erfolglos. Ein zweites Rettungsteam der ehrenamtlichen Löscheinheit Kapellen suchte daher den weiteren Verlauf der Autobahn ab und stellte dabei am rechten Fahrbahnrand eine längere Spur auslaufender Betriebsmittel fest. Diese zog sich bis in die Ausfahrt Grevenbroich. Dort fanden die Helfer kurz darauf auch den Unfall-PKW vor, den der Fahrer offensichtlich trotz schwerer Beschädigungen an der Front und an den vorderen Radaufhängungen noch bis in die Ausfahrt gelenkt hatte.

Die Kräfte der Feuerwehr versorgten die äußerlich unverletzten PKW-Insassen - einen Erwachsenen und ein Kind - bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Parallel dazu sicherten die Retter, darunter auch Helfer der Hauptamtlichen Wache aus Grevenbroich, die Unfallstelle ab. Sie stellten den Brandschutz am Fahrzeug sicher und verhinderten, dass Betriebsmittel aus dem beschädigten Motor ins Erdreich gelangten.

Fahrer und Kind wurden zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert. Für die Dauer der Unfallaufnahme durch die Polizei und bis zum Abtransport des nicht weiter fahrfähigen PKW blieb die Ausfahrt Grevenbroich bis gegen Mitternacht gesperrt.

Aussagen zur Unfallursache und zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr nicht machen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Grevenbroich

Thomas Kuhn

M: 01567/8313118

E-Mail: FW-Presse_Grevenbroich@outlook.com

https://www.grevenbroich.de/rathaus-buergerservice/feuerwehr/

Original-Content von: Feuerwehr Grevenbroich, übermittelt durch news aktuell