FW Grevenbroich: Aufwändige Brandbekämpfung von Altholzlager

Zwei vermeintlich getrennte Einsatzstellen, zu denen die Leitstelle des Rhein-Kreises Neuss am Ostersamstag gegen 17:30 Uhr Feuerwehrkräfte aus Grevenbroich und Kor-schenbroich entsandt hatte, entpuppten sich beim Eintreffen der Helfer als ein und der selbe Brand eines ausgedehnten Altholz- und Gestrüpp-Stapels, der daraufhin von beiden Wehren gemeinsam bekämpft wurde. Anrufer hatten der Leitstelle einerseits einen Feldbrand bei Lüttenglehn, andererseits brennenden Unrat an einem Tul-penfeld an der Kapellener Talstraße gemeldet. Tatsächlich aber war ein rund 30 x 20 Meter großer Haufen aus trocke-nem Holz und Gestrüpp an einem Landwirtschaftsbetrieb ne-ben der Autobahn 46 bei Kapellen in Brand geraten, den die Einsatzkräfte aufgrund des hoch aufsteigenden Qualms auf Sicht anfahren konnten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte aus beiden Kommunen schlugen die Flammen mehrere Meter hoch aus dem kno-chentrockenen Altholzstapel und drohten auf umstehende Bäume und weitere Restholzhaufen in der Nähe überzugrei-fen. Zudem zog der Rauch Richtung Autobahn und Kapellen. Um die Ausbreitung des Brandes zu verhindern, bekämpften die Einsatzkräfte die Flammen zeitweilig mit vier Strahlrohren. Dabei gingen die Trupps wegen der starken Rauchentwicklung mit schwerem Atemschutz vor. Wegen der begrenzten Leis-tungsfähigkeit der Wasserversorgung am Brandort, versorgten Helfer beider Wehren die Einsatzstelle mit zwei Tanklösch-fahrzeugen im Pendelverkehr. Rund zwei Stunden nach dem Alarm waren die letzten bren-nenden Holzreste auseinandergezogen, das Feuer gelöscht und die Einsatzkräfte aus beiden Wehren konnten wieder in ihre Standorte abrücken. Insgesamt waren rund 40 Helfer aus Grevenbroich, Kapellen sowie aus Liedberg, Glehn und Kor-schenbroich. Zur Ursache und zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Aussagen machen.

