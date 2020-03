Feuerwehr Grevenbroich

FW Grevenbroich: Starke Rauchentwicklung bei Brand auf Baustelle

Schnelles Eingreifen der Feuerwehr verhindert Ausbreitung auf Neubau

Grevenbroich (ots)

(FW Grevenbroich) Ein Feuer auf einer Baustelle an der Heinrich-Hertz-Straße im Ortsteil Kapellen sorgte am frühen Montagnachmittag (23.3.) für eine starke Rauchentwicklung im Gewerbegebiet neben der Autobahn. An einem Neubau dort waren kurz vor 14 Uhr Dämmstoffe in Brand geraten, deren Qualm weithin sichtbar war und der auch Richtung A46 zog.

Die bereits wenige Minuten nach dem Alarm an der Einsatzstelle eingetroffenen Kräften der Grevenbroicher Wehr konnten die Flammen binnen kurzer Zeit eindämmen und ein Übergreifen des Brandes vom Außenbereich auf das Firmengebäude oder weitere Teile der Baustelle verhindern.

Über mehrere Löschrohre sowie mit einem Schaumangriff gelang es mehreren unter Atemschutz eingesetzten Trupps, den Brand nach rund 30 Minuten unter Kontrolle zu bekommen. Um zu verhindern, dass sich die Dämmmaterialien nochmals entzünden, mussten die Wehrleute den kompletten Materialstapel von Hand abtragen und umlagern.

Wegen der aufwendigen Aufräummaßnahmen zog sich der Einsatz über mehrere Stunden hin. Gegen 17:45 Uhr waren die letzten Kräfte wieder an ihren Standorten einsatzbereit.

Im Einsatz waren rund 30 Wehrleute der ehrenamtlichen Löscheinheiten aus Kapellen und Hemmerden sowie von der Hauptamtlichen Wache aus Grevenbroich. Ehrenamtler der Löscheinheit Stadtmitte stellten unterdessen auf der Hauptwache den Grundschutz fürs Stadtgebiet sicher.

Zur Ursache und zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Aussagen treffen.

