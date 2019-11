FW Grevenbroich: Ein Toter nach schwerem Verkehrsunfall / L361 über mehrere Stunden für Aufräumarbeiten gesperrt

Feuerwehr Grevenbroich

Ein Toter nach schwerem Verkehrsunfall

L361 über mehrere Stunden für Aufräumarbeiten gesperrt

Grevenbroich

(FW-Grevenbroich) Zu einem schweren Verkehrsunfall an der Unterführung der L361 unter der Autobahn A46 alarmierte die Leitstelle des Rhein-Kreis Neuss am Samstagnachmittag (16.11.) um 15:12 Uhr die Grevenbroicher Feuerwehr. Aus bislang ungeklärter Ursache war hinter der Ausfahrt Kapellen ein PKW in Fahrtrichtung Korschenbroich von der Fahrbahn abgekommen und gegen das Brückenfundament gefahren.

Die wenig später eintreffenden Kräfte der Löscheinheit Kapellen sowie der hauptamtlichen Wache aus Grevenbroich befreiten den Fahrer schnellstmöglich aus dem schwer beschädigten Fahrzeug und übergaben ihn zur medizinischen Behandlung an den Rettungsdienst. Leider konnte der Notarzt trotz aller Bemühungen und der sofortigen Hilfe nur noch den Tod des Fahrers feststellen.

Aufgrund der ausgelaufenen Betriebsmittel und weit verteilten Trümmer musste die Unterführung zur Reinigung der Fahrbahn für mehrere Stunden gesperrt werden. Dabei unterstützten die Kräfte der Feuerwehr bei den Aufräumarbeiten. Erst gut zwei Stunden nach dem Alarm war der Einsatz für die Helfer beendet.

Zur Ursache des Unfalls und zur Höhe des Sachschadens kann die Feuerwehr keine Aussage machen. Die Polizei hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

