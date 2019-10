Feuerwehr Grevenbroich

FW Grevenbroich: Ausgelöste Brandmeldeanlagen sorgen für Stadtalarm

Grevenbroich (ots)

(FW Grevenbroich) Durch zwei nahezu zeitgleich ausgelöste Brandmeldeanlagen in zwei Grevenbroicher Objekten waren am Freitagnachmittag alle acht Einheiten und die hauptamtliche Wache der Freiwilligen Feuerwehr Grevenbroich im Einsatz. Beide Einsätze stellten sich als Fehlalarme heraus. So konnten die Kräfte schnell wieder Entlassen werden.

Um 13.58 schlug die automatische Brandmeldeanlage einer Lebensmittelfabrik an der Grevenbroicher Straße in Wevelinghoven Alarm. Sofort entsandte die Kreisleitstelle in Neuss die Kräfte der hauptamtlichen Wache und einen Rettungswagen zur Einsatzstelle. Nur knappe zwei Minuten später lief die zweite Brandmeldeanlage in der Kreisleitstelle auf. Die Brandmelder eines Wohnheims für Senioren an der Wilhelmitenstraße schlugen Alarm. "Falls, die hauptamtlichen Kräfte im Einsatz sind, werden bei einem Paralleleinsatz automatisch zwei zusätzliche Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert", erklärt Einsatzleiter Jan Boßems. Da es sich bei dem Objekt an der Wilhelmitenstraße sowieso um ein sensibles Objekt handelt, bei dem im Ernstfall viele Menschen betroffen wären, werden ohnehin schon mehrere Einheiten dorthin alarmiert. Am heutigen Freitagnachmittag führte dieses Zusammenspiel dann zum Stadtalarm der Feuerwehr Grevenbroich.

Da bei beiden Einsatzstellen schnell Entwarnung gegeben werden konnte, mussten nicht mehr alle Kräfte ausrücken. "Die meisten Kräfte konnten auf der Anfahrt abbrechen oder verblieben in den Gerätehäusern", sagt Boßems. Der Einsatz zeigte aber auch wiedermal: Selbst für mehrere Paralleleinsätze ist die Feuerwehr Grevenbroich gerüstet.

Der Sturm am Freitagnachmittag beschäftigte die Feuerwehr Grevenbroich übrigens kaum. Bis 17 Uhr musste lediglich die Drehleiter zu einem Sturmbedingten Kleineinsatz ausrücken. An einem Haus am Ostwall wurden lose Fassadenteile gemeldet. Der Einsatz konnte ebenfalls schnell beendet werden.

