FW Grevenbroich: Nachwuchsretter erhalten Ehrung vom Bürgermeister

Grevenbroich (ots)

FW Grevenbroich) Nachdem neun Mitglieder der Jugendfeuerwehr Grevenbroich Ende Juni erfolgreich die Leistungsspange in Jüchen absolvierten, versprach Bürgermeister Klaus Krützen einen Empfang im Rathaus. Dieser fand am vergangenen Montagnachmittag statt.

Dabei bekamen die sieben anwesenden Nachwuchsretter eine eigens designte Urkunde vom ersten Bürger der Stadt überreicht. Dabei lobte er die Jugendlichen zwischen 15 und 17 Jahren für das außerordentliche Engagement. "Ich hoffe ihr bleibt auch weiterhin am Ball", sagt Krützen, der in der Jugendfeuerwehr die freiwilligen Feuerwehrleute von morgen sieht. Auch Stadtjugendfeuerwehrwart Friedrich Backhausen freut sich über die Auszeichnung des Bürgermeisters. "Ich finde es toll, wie die Jugendarbeit an dieser Stelle wertgeschätzt wird."

Der Erfolg der Jugendlichen aus Grevenbroich hatte eine große mediale Verbreitung ausgelöst. Nachdem die Kameraden der hauptamtlichen Wache die jungen Florianer mit Martinhorn und Wasserfontänen auf der Feuerwache begrüßten, verbreitete sich das entstandene Video dazu rasend schnell via Facebook. Bis heute erreichte das Video knapp 53.000 Personen, darunter auch zahleiche Gratulanten.

