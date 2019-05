Feuerwehr Grevenbroich

FW Grevenbroich: Gasaustritt auf Baustelle in Neukirchen

Feuerwehr evakuiert Anwohner

Grevenbroich-Neukirchen (ots)

Grevenbroich (FW Grevenbroich) Durch Bauarbeiten wurde am Freitagmorgen (17.5.) gegen 8:15 Uhr eine Gasleitung an der Hülchratherstraße im Grevenbroicher Stadtteil Neukirchen beschädigt. Durch das Leck in der Leitung strömte Gas in die Umgebung aus. Personen wurden nicht verletzt. Nach Eintreffen der Feuerwehr wurden aus den umliegenden Gebäuden sieben Personen evakuiert. Zudem wurde ein Löschangriff aufgebaut, falls sich das ausströmende Gas entzünden sollte. Die Polizei sperrte den Bereich weiträumig ab. Die evakuierten Personen konnten bei Bekannten im Ort unterkommen. "Nach Absprache mit dem Energieversorger konnte die Leistung in der Leitung verringert werden. Aktuell wird das Leck durch eine Fachfirma repariert", schildert Einsatzleiter Paul Faßbender die Situation vor Ort. Eine direkte Gefahr für die Anwohner bestand nicht. Die Evakuierung wurde vorsorglich durchgeführt. Im Einsatz waren 15 Kräfte der Hauptamtlichen Wache und der Löscheinheit Neukirchen. Weitere ehrenamtliche Einsatzkräfte der Einheiten Stadtmitte und Gustorf besetzten während des Einsatzes die Feuerwache im Industriegebiet. Gegen 10 Uhr konnte der Einsatz der Feuerwehr beendet werden. Die Reparaturarbeiten an der Leitung dauern an.

