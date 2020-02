Freiwillige Feuerwehr Stadt Nideggen

FW Nideggen: Nächstes unruhiges Wochenende für die Feuerwehr Stadt Nideggen

Nideggen (ots)

Sonntag, 16.02.2020, 09:30, Stadtgebiet Nideggen

Nachdem am letzten Wochenende Sturmtief "Sabine" über Nideggen hinweggezogen war, stand dieses mal "Victoria" vor der Tür und klopfte mächtig an. Der Sturm war als normaler Wintersturm angekündigt, zeigte aber dennoch enorme Kraft, vermutlich auch weil viele Bäume und Dächer seit dem Sturm eine Woche zuvor bereits geschädigt wurden.

Nachdem eine Gruppe der Feuerwehr Nideggen am frühen Morgen bereits zur Unterstützung der Kameraden in Vettweiß zu einem Großbrand alarmiert war, mehrten sich die Sturmbedingten Einsätze im Laufe des Tages. Am Montagmorgen zählt die Feuerwehr Stadt Nideggen rund 24 sturmbedingte Einsätze. Hinzu kommen die Unterstützung beim Brand in Vettweiß und ein brennender PKW auf der B265 in höhe Wollersheim. Dort stand ein Fahrzeug am Montagmorgen um 01:54 in Vollbrand. Vom Fahrer fehlte jede Spur, die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

Die Absicherung des Karnevalszuges in Wollersheim am Sonntagmittag, den die Verantwortlichen aufgrund der Wetterprognosen vorverlegt hatten, brachte den Einsatzkräften zusätzliche Arbeit.

