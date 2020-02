FW Nideggen: Sturmtief "Sabine" über Nideggen

Freiwillige Feuerwehr Stadt Nideggen

Auch über Nideggen zog am Sonntag das Sturmtief "Sabine" hinweg. Da die Wetterdienste bereits Tage zuvor ausdrücklich vor diesem Ereignis gewarnt hatten, traf sich bereits am Morgen ein kleiner Stab der erste Maßnahmen absprach, die es im Stadtgebiet zu treffen galt. So wurde festgelegt, am Montagmorgen die Schulen geschlossen zu halten, da selbst bei nachlassendem Sturm die Gefahr herabstürzender Teile wie Äste und Dachziegel zur großen Gefahr für Schulkinder werden würde. Auch galt es Müllabfuhren abzusagen, herumfliegende Mülltonnen können gefährlich für Verkehrsteilnehmer werden. Noch während diese und andere Maßnahmen getroffen wurden liefen bereits erste wetterbedingte Einsätze auf.

Ab 14:00 wurden dann alle Feuerwehrgerätehäuser im Stadtgebiet besetzt. Ferner wurde eine eigene Unwetterzentrale in Betrieb genommen. Somit war es möglich die Leitstelle des Kreises Düren bis auf die Notrufannahme bei Feuerwehreinsätzen komplett vom Stadtgebiet Nideggen zu entlasten.

Von Sonntag 15:00 Uhr bis Montag 08:30 Uhr standen somit durchgehend ca. 70 Feuerwehrkräfte zur Verfügung. In dieser Zeit arbeitete die Feuerwehr Nideggen rund 62 Einsätze ab. Über Verletzte ist nichts bekannt.

Da die Wetterlage weiterhin als kritisch bezeichnet werden kann, und sowohl lose Äste und geschwächte Bäume, wie auch die Gefahr loser Dachteile besteht, bittet die Stadt Nideggen sowie die Feuerwehr darum aufmerksam zu bleiben und bis auf weiteres die Wälder nicht zu betreten und sich von größeren Baumgruppen fernzuhalten.

