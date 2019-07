Freiwillige Feuerwehr Stadt Nideggen

FW Nideggen: Flächen und Waldbrand in Nideggen-Berg/Auslöser vermutlich eine Phosphorgranate aus dem 2. Weltkrieg.

Nideggen (ots)

Montag, 22.07.2019, 16:00 Uhr, K48, Nideggen-Berg

Gegen 16:00 Uhr erreichte die Leitstelle des Kreises Düren die Meldung über einen Flächenbrand an der Kreisstraße 48 zwischen Nideggen-Berg und Heimbach. Aufgrund der Meldung alarmierte der Disponent die Feuerwehr der Stadt Nideggen nach Alarm und Ausrückeordnung. Beim Eintreffen des Einsatzleiters stellte sich die Lage wie folgt dar: Es brannte ein Stoppelfeld auf einer Fläche von ca. 2 Hektar, der Brand schreitete aufgrund eines leichten Westwindes schnell fort und bewegte sich auf mehrere angrenzende Waldstücke zu. Sofort wurde durch den Einsatzleiter das Alarmieren aller weiteren verfügbaren Einheiten der Feuerwehr Nideggen veranlasst, im Verlauf wurden auch weitere Einheiten der Feuerwehr Stadt Heimbach alarmiert. Die DLRG aus Heimbach übernahm die Verpflegung der Einsatzkräfte mit Kaltgetränken. Der Brand konnte unter Einsatz von mehreren Löschrohren schnell eingegrenzt werden, trotzdem breitete sich der Brand in zwei kleine Waldstücke aus. Bei den Nachlöscharbeiten wurde eine ausgebrannte Phosphorgranate aus dem 2. Weltkrieg entdeckt. Die Granate, die vermutlich durch Feldarbeiten an das Tageslicht gebracht wurde, dürfte als Auslöser in frage kommen. Da Phosphor ein giftiger Stoff ist, wurden 11 Feuerwehrangehörige und zwei Polizeibeamte vorsichtshalber einem Arzt vorgestellt. Einer der Feuerwehrangehörigen, der sich in unmittelbarer Nähe aufgehalten hatte, wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus überwiesen. Die Reste der Granate wurden dem Kampfmittelräumdienst übergeben. Für die ca. 60 Einsatzkräfte war der Einsatz nach rund 2,5 Stunden beendet.

Im Einsatz waren die Löschgruppen Abenden, Berg, Embken, Nideggen, Schmidt, Wollersheim, Hergarten und Heimbach, sowie das Feuerschutztechnische Zentrum des Kreises Düren und die DLRG Heimbach.

Die Feuerwehr Stadt Nideggen weist nochmal ausdrücklich auf die hohe Brandgefahr in Wäldern, auf Feldern und Grasflächen hin

