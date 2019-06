Freiwillige Feuerwehr Stadt Nideggen

FW Nideggen: Zwei Flächenbrände durch Feuerwehr schnell gelöscht.

Samstag, 29.Juni, Auf dem Bühl, Nideggen-Abenden

Zwei Flächenbrände in Abenden und in Zülpich-Juntersdorf innerhalb kurzer Zeit wurden durch die Feuerwehr Stadt Nideggen schnell gelöscht und somit eine weitere Ausbreitung verhindert.

Heute um 16:26 erreichte die Leitstelle des Kreises Düren die Meldung über einen Flächenbrand in der Ortslage Juntersdorf, Stadt Zülpich. Die Einheiten der Feuerwehr Zülpich waren aber bereits alle in einem gößeren Brandeinsatz eingebunden, daher forderte die Leitstelle des Kreises Euskirchen Unterstützung an. Der Disponent entsandte darauf die Löschgruppen Embken und Wollersheim der freiwilligen Feuerwehr Nideggen. Der Einsatzleiter meldete nach der Lageerkundung, dass ein Getreidefeld auf einer Fläche von mehreren hundert Quadratmetern brenne. Er ließ umgehend einen Löschangriff mit mehreren Löschrohren vornehmen, auch ein Mähdrescher auf dem Feld war betroffen. Nur kurze Zeit später wurde die Leitstelle der Feuerwehr um 17:09 über einen weiteren Brand informiert. In Abenden standen ca. 10.000qm eines Getreidefeldes.Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass das Feuer sich auf angrenzenden Gebäude ausbreitet, wurden zusätzlich weitere Löscheinheiten mit Tanklöschfahrzeugen der Feuerwehren Heimbach, Kreuzau und Sonderfahrzeuge des Feuerschutztechnischen Zentrums alarmiert. Beide Brände konnten durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Stadt Nideggen mit viel Löschwasser gelöscht werden und somit eine weitere Ausbreitung verhindert werden. In Abenden kam zusätzlich ein Ackerschlepper eines Landwirtes zum Einsatz. Die Kontrolle der Flächen nach Glutnestern blieb ergebnislos.Beide Einsätze waren für die 60 Einsatzkräfte nach rund zwei Stunden beendet.

Im Einsatz waren die Löschgruppen Abenden, Berg, Embken, Nideggen, Schmidt, Wollersheim, Blens, Hergarten und Udingen.

Die Feuerwehr Stadt Nideggen weist nochmal ausdrücklich auf die hohe Brandgefahr in Wäldern, auf Feldern und Grasflächen hin.

