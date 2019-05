FW Nideggen: Feuerwehr Stadt Nideggen wirbt für Nachwuchs

Freiwillige Feuerwehr Stadt Nideggen

Unter dem Motto "FÜR MICH. FÜR ALLE." werben die Freiwilligen Feuerwehren in NRW derzeit mit einer landesweiten Kampagne für Nachwuchs. Auch die Feuerwehr Nideggen nutzt diese Kampagne zur Mitgliederwerbung. Im Vorfeld der Jahreshauptversammlung am 29.05.2019 wurden der Feuerwehr von der Stadt Nideggen zur Unterstützung der Aktion Werbebanner übergeben. Die Banner mit verschiedenen Motiven sollen im gesamten Stadtgebiet aufgestellt werden und die Aufmerksamkeit der Nideggener Bürgerinnen und Bürger für die Arbeit der Feuerwehr wecken. Doch Aufmerksamkeit wofür? Dass wir es nicht hoch genug schätzen können eine Feuerwehr zu haben, deren Ehrenamtler ihre Freizeit und ihre Kraft in den Dienst der Allgemeinheit stecken. Die Freiwillige Feuerwehr Nideggen besteht zu 100 % aus ehrenamtlichen Kräften. Nicht jedem ist bewusst, dass im Falle eines Brandes eben NICHT die "hauptberufliche Feuerwehr" aus der Stadt kommt, sondern dass Menschen aus unserer Mitte unter dem Helm stecken - Nachbarn, Kollegen, Schüler, kurzum Nideggener! "FÜR MICH. FÜR ALLE." So lautet die Kampagne. Was ein wenig an den Leitsatz der Musketiere erinnert, trifft es ganz gut: Die Feuerwehr ist für alle da und gibt auch dem Einzelnen viel. Jeder kann sich auf der Internetseite www.feuerwehr-nideggen.de informieren, ist aber auch herzlich eingeladen die Feuerwehr persönlich zu kontaktieren. Die Feuerwehr empfiehlt den Besuch eines Übungsabends, um sich dort aus erster Hand berichten zu lassen, was diese Gemeinschaft ausmacht. Die Freiwillige Feuerwehr Nideggen freut sich auf jeden Gast!

