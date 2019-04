Freiwillige Feuerwehr Stadt Nideggen

FW Nideggen: Gekentertes Boot auf dem Rursee vor Eschauel

Nideggen (ots)

Freitag, 18. April 2019, 14:39 Uhr, Rursee, Badestrand Eschauel

Am Freitagnachmittag meldet Passanten ein gekentertes Boot mit zwei Menschen auf dem Rursee. Vor Eintreffen der ersten Rettungskräfte hatten bereits Insassen eines anderen Ruderbootes die zwei Sportler aus dem Wasser geholt und an Land gebracht. Ein gekentertes Boot auf dem Rursee mit zwei Insassen in Höhe des Badestrand Eschauel in Nideggen-Schmidt, meldete ein Anrufer über die Notrufnummer 112 der Leitstelle der Städeregion Aachen. Sofort entsendete die Leitstellendisponenten aus Aachen und dem Kreis Düren ein Großaufgebot an Rettungskräften an den Rursee. Als die ersten Einheiten wenige Minuten später in Eschauel eintrafen, hatte ein weiteres Boot die beiden Wassesportler aus dem gekenterten Boot bereits an Land gebracht. Die zwei Personen untersuchte ein Notarzt, ein Transport in ein Krankenhaus lehnten beide ab. Im Einsatz waren gemäß Einsatzplan Rursee Feuerwehrkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Stadt Nideggen, Stadt Heimbach, Gemeinde Simmerath, DLRG Heimbach und Woffelsbach sowie THW Simmerath. Außerdem unterstützte ein Hubschrauber des Rettungsdienstes des Kreises Aachen, und Einheiten des Kreiseigenen Rettungsdienstes im Kreis Düren die Rettungsarbeiten bei dem Einsatz. Der Einsatz war nach einer Stunde beendet.

