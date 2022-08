Freiwillige Feuerwehr Walldorf

FW-Walldorf: Über 240 Unwettereinsätze

diverse Keller unter Wasser, mehrere akut Einsätze zu Beginn (wie Kellerbrand, Verkehrsunfall, Dach eines Einkaufsmarkts drohte einzustürzen)

Walldorf / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gegen 18 Uhr des 26.08.2022 zog eine Unwetterfront über den Rhein-Neckar-Kreis mit einem Schwerpunkt über Walldorf. Bis um 4 Uhr des Folgetages wurden ca. 240 Einsätze abgearbeitet. Bereits um 6:40 Uhr wurden die Feuerwehr Walldorf erneut alarmiert und hat Stand 10:15 Uhr weitere neun Einsätze in Arbeit. Viele Keller standen unter Wasser, ebenso ein Pferdestall. Auch waren diverse Straßen überflutet. Zu dem gab es innerhalb der ersten zwei Stunden mehrere akute Einsätze.

Neben zwei Verkehrsunfällen drohte auch das Dach eines Einkaufmarktes einzustürzen, so dass dieser evakuiert werden musste. Ebenfalls wurde ein Kellerbrand gemeldet sowie Tiefgaragen die bis zu 2 m unter Wasser standen. Weiterhin war eine pflegebedürftige Person in einer Kellerwohnung eingeschlossen, während das Wasser von Außen in die Wohnung drückte. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr konnte die Person durch Nachbarn gerettet werden.

Größere Personenschäden blieben glücklicherweise aus. Für die akuten Einsätze wurden Einsatzkräfte zurückgehalten. Die Wasserschäden wurden sukzessive abgearbeitet. Hierbei waren auch Heiz- und Elektroräume betroffen, welche entsprechend priorisiert wurden.

Es waren in der Spitze bis zu 25 Organisationen (Feuerwehr, THW, DRK) mit bis zu 59 Fahrzeugen und 319 Einsatzkräfte aus dem gesamten Rhein-Neckar-Kreis im Einsatz. Die Feuerwehr Walldorf war selbst davon mit 54 Einsatzkräften im Einsatz.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Walldorf, übermittelt durch news aktuell