Freiwillige Feuerwehr Walldorf

FW-Walldorf: Kabelbrand in Bürogebäude

automatische Brandmeldeanlage alarmiert rechtzeitig

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Bürogebäude an der Altrottstraße wurde die Feuerwehr Walldorf gegen 13:56 Uhr des 3.3.2021 alarmiert. Den ersten eintreffenden Einsatzkräften wurde bereits eine Verrauchung mitgeteilt. Bei der anschließenden Erkundung des Bereiches konnte diese bestätigt werden. Durch einen Trupp unter Atemschutz wurde in der Folge ein Kabelbrand lokalisiert. Dieser wurde mittels CO2-Feuerlöscher abgelöscht.

Die Mitarbeiter haben eigenständig das Gebäude verlassen. Personen wurden keine verletzt.

Die Feuerwehr Walldorf war mit fünf Fahrzeugen im Einsatz.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Walldorf, übermittelt durch news aktuell